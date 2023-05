Print de calendário do site do TJAM é válido como prova de suspensão de prazo

O Ministro Kássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, aceitou um recurso contra o Superior Tribunal de Justiça, que, em mandado de segurança julgou inadmissível o uso da ação constitucional contra ato do Tribunal de Justiça do Amazonas. O cerne da questão foi a discussão acerca da validez e suficiência, para efeito de comprovação de feriado local, no ato da interposição de um recurso, da apresentação de um calendário judicial, obtido nas páginas da internet e no site de Tribunais, no caso examinado, o site do Tribunal de Justiça do Amazonas.

A recorrente, Daikin Amazonas Ltda, havia proposto apelação contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas, que, em acórdão , rejeitou o apelo contra sentença de primeiro grau. Não satisfeita, a empresa ingressou com um recurso especial , cuja subida ao STJ foi negado por ter sido considerado interposto a destempo.

A empresa alegou a ocorrência de feriado estadual no dia 01/04/2021, uma quinta feira santa e do feriado nacional do dia 02 de abril, no mesmo ano, data comemorativa da paixão de Cristo, como descrito no calendário judicial do Tribunal do Amazonas.

Alegou-se que os feriados foram demonstrados por meio de documento assinado eletronicamente pelo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, debatendo-se a suspensão dos prazos para o recurso. Os apelos foram negados, o que culminou no uso de um mandado de segurança , que findou negado na sede do Superior Tribunal de Justiça.

Os autos foram ao STF, por meio de recurso ordinário em Mandado de Segurança , na forma prevista na Constituição Federal. No STF, o Ministro Kássio Nunes Marques lavrou entendimento de que ‘o calendário disponibilizado no portal eletrônico da Corte de Justiça, juntado na ocasião da impetração, basta para demonstrar a suspensão de prazos recursais.

Ponderou o Ministro que ‘configura formalismo excessivo para a solução da lide a exigência de juntada de cópia de lei ou ato administrativo comprobatório da ausência de expediente forense, como fundamentado nas decisões atacadas’.

Entendeu-se, de então que a comprovação de suspensão do expediente no tribunal local pode ser realizada pelas partes e por seus advogados de forma mais ampla, inclusive por meio da apresentação de documentos disponibilizados, via internet, pelos próprios tribunais, diante de sua confiabilidade e de seu caráter informativo oficial.

As informações processuais disponibilizadas pelos tribunais na internet possuem natureza oficial, gerando para as partes que as consultam a presunção de correção e confiabilidade, declarou na decisão.