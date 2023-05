Condenado por estuprar enteada de 9 anos é preso em Manaus

Um homem de 58 anos, condenado a 24 anos e quatro meses de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra a própria enteada, de 9 anos, foi preso nesta sexta-feira (26). O crime ocorreu em maio de 2018, em um residencial localizado no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, as investigações apontaram que o homem aproveitava para cometer os atos libidinosos quando ficava a sós em casa com a enteada, geralmente quando a mãe dela saia para trabalhar.

“Ele também costumava chegar em casa embriagado e a chamava para seu quarto, onde pedia ajuda para tirar sua roupa, oferecia dinheiro, e pedia para tocar nas partes íntimas dela”, explicou Joyce.

Conforme a autoridade policial, a vítima tentou contar diversas vezes para a sua mãe, no entanto, o infrator a ameaçava dizendo que iria fazer mal para sua família, e por medo a criança se mantinha em silêncio.

Durante diligências nesta quinta-feira (25/05), o indivíduo foi preso na rua Arnaldo Carpinteiro Peres, bairro Petrópolis, zona sul. Ele será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.