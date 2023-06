PGE-AM divulga resultado provisório para estágio em Direito e fixa prazo de dois dias para recursos

A Procuradoria Geral do Estado do Amazonas (PGE-AM) divulgou, na sexta-feira (02/06), o resultado provisório do processo seletivo para estágio em Direito do órgão. O documento está disponível no site www.pge.am.gov.br ou diretamente no link https://abrir.link/lqmHP

O candidato que desejar interpor recurso contra os resultados das provas objetiva e subjetiva deve fazê-lo entre os dias 5 e 6 de junho, devendo o mesmo ser enviado para o e-mail [email protected].

A bolsa do estágio é no valor de R$ 868, mais auxílio-transporte no valor de R$ 167,20, bem como seguro contra acidentes pessoais, para uma jornada de 4 horas diárias.

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, o Cejur disponibilizou o e-mail [email protected].

Com informações da PGE-AM