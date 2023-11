Ouvidora-Geral do MPAM é eleita Presidente do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público

Os Membros do Conselho Nacional de Ouvidores dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNOMP) elegeram, por aclamação, a Ouvidora-Geral do Ministério Público do Amazonas (MPAM), a Procuradora de Justiça Jussara Maria Pordeus e Silva, para assumir o cargo de Presidente do Conselho no Anuênio 2024-2025. A eleição ocorreu nesta quarta-feira, 11/08, durante a 68ª Reunião Ordinária do CNOMP realizada em Salvador, Bahia.

Na ocasião, a nova diretoria do Colegiado e os vice-presidentes regionais foram eleitos, sendo o vice-presidente o Ouvidor-Geral do Espírito Santo, Humberto Alexandre Campos Ramos.

O evento contou com a presença de Ouvidores, Corregedores e Procuradores-Gerais de diversos Estados e ramos do Ministério Público brasileiro.

68ª Reunião Ordinária do CNOMP

Na 68ª Reunião Ordinária do CNOMP, foram discutidas iniciativas e projetos desenvolvidos pelas ouvidorias do país, propostas de planejamento para ações conjuntas e a definição do calendário de reuniões para o próximo ano, com a primeira reunião agendada para o mês de março de 2024, no Amazonas. Os participantes da reunião assistiram à palestra “Padrões internacionais dos sistemas de ‘Ombuds’: uma contextualização para as Ouvidorias dos Ministérios Públicos Brasileiros”, apresentada pela Dra. Najla Nassif Palma, Ouvidora do Ministério Público Militar e eleita Secretária do CNOMP. Com informações do MPAM