Luís Barroso, do STF, opta por ouvir Wilson Lima, antes de decisão sobre jurídico do AmazonPrev

O Ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, optou por ouvir o Governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima, e a Assembleia Legislativa, na pessoa de seu presidente, no prazo de 10 dias, acerca do pedido que chegou ao STF sobre a necessidade de se declarar inconsistências na Lei 4797/2019 e que tem o objetivo de reconhecer a inconstitucionalidade do dispositivo que fez a transposição de cargos no AmazonPrev -Instituto Previdenciário do Estado e criou a função de Advogado Público para representar o órgão previdenciário, o que, segundo a ação, afronta a posição da PGE/AM que deve exercer a representação judicial do Estado, como determina a Constituição Federal.

“A presente ação questiona dispositivos de Lei do Estado do Amazonas que dispõe sobre a criação de cargos de Advogado Público específicos da AMAZONPREV, instituição constituída como fundação estadual da respectiva unidade federativa. A medida foi proposta pela ANAPE -Associação dos Procuradores do Estado” avaliou Barroso, optando pela ouvida das autoridades nominadas como rés na ação movida pela ANAPE, sem adentrar no exame de admissão da cautelar.

A ação pretende que os atuais ocupantes dos cargos de Agente Previdenciário e Advogado, do AmazonPrev, que, respectivamente, foram enquadrados pela Lei atacada nos cargos de Analista Previdenciário e Advogado Público, sejam considerados inconsistentes, por afronta da lei à Constituição Federal.

Argumenta que o respeito ao princípio da unicidade é necessário para a consagração da autonomia dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, de modo que possam atuar de forma independente às interferências e aos interesses políticos dos titulares do poder e, consequentemente, em prol da proteção dos interesses da sociedade.

A ANAPE pede, então, a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos dos dispositivos impugnados até a decisão final da ação direta de inconstitucionalidade. No mérito, requer a declaração de inconstitucionalidade material dos dispositivos legais questionados, em razão de sua incompatibilidade com o texto constitucional.

O Ministro aguardará as informações solicitadas para melhor avaliar a pertinência imediata da proposta encaminhada pela ANAPE. As autoridades notificadas dispõe do prazo de 10 dias para o encaminhamento das respostas.



