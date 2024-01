Legislativo de Fortaleza abre inscrições para concurso com várias vagas, inclusive Advogado

A Câmara Municipal de Fortaleza abriu concurso público com um total de 78 vagas, dentre elas, seis para advogado e outras 19 para consultor legislativo em diferentes áreas de atuação. As inscrições devem ser feitas até as 16h (horário de Brasília) do dia 5 de fevereiro, pelo site da FGV Conhecimento, responsável pela execução do processo seletivo.

A taxa de inscrição é de R$ 85 para os cargos que exigem ensino superior completo (advogado, consultor legislativo, analista de gestão de pessoas, contador, engenheiro civil, analista de informática, analista de comunicação social, pedagogo, analista de redação e analista de revisão e pedagogo). Para o cargo de agente administrativo, de nível médio, a taxa é de R$ 62. Veja abaixo a lista completa de vagas e salários.

As provas serão aplicadas no dia 7 de abril, em Fortaleza. Os candidatos aos cargos de nível superior responderão a 70 questões objetivas, além de prova dissertativa, das 14h às 19h. A prova para o cargo de agente administrativo terá 60 questões objetivas, das 8h às 11h. Todos os horários seguem o de Brasília.

Veja a relação de vagas por área de especialidade e remuneração:

Advogado: 6 vagas — R$ 7.110,79

Agente Administrativo: 30 vagas — R$ 4.740,52

Analista de Comunicação Social: 2 vagas — R$ 7.110,79

Analista de Gestão de Pessoas: 2 vagas — R$ 7.110,79

Analista de Informática: 6 vagas — R$ 7.110,79

Analista de Redação: 2 vagas — R$ 7.110,79

Analista de Revisão: 2 vagas — R$ 7.110,79

Consultor Legislativo (Orçamento e Finanças Públicas): 4 vagas — R$ 7.110,79

Consultor Legislativo (Saúde Pública): 2 vagas — R$ 7.110,79

Consultor Legislativo (Educação, Cultura e Esporte): 2 vagas — R$ 7.110,79

Consultor Legislativo (Direitos Humanos): 2 vagas — R$ 7.110,79

Consultor Legislativo (Meio Ambiente e Urbanismo): 2 vagas — R$ 7.110,79

Consultor Legislativo (Processo Legislativo): 5 vagas — R$ 7.110,79

Consultor Legislativo (Administração Pública): 2 vagas — R$ 7.110,79

Contador: 5 vagas — R$ 7.110,79

Engenheiro Civil: 2 vagas — R$ 7.110,79

Pedagogo: 2 vagas — R$ 7.110,79

Organização

A FGV Conhecimento organiza concursos em todas as regiões do país para tribunais, governos estaduais e municipais, Assembleias e Câmaras Municipais. Os exames são elaborados para selecionar profissionais nas áreas jurídica, de saúde, educação, segurança pública, fazendária ou bancária.

Fonte Conjur