Homem que matou companheira com canivete na frente dos filhos é condenado em SC

O homem acusado de desferir golpes de canivete na região do tórax, pescoço e ombro da companheira, agressões que lhe tiraram a vida, foi condenado nesta quarta-feira (5/4) a 28 anos de reclusão em regime fechado, em sessão do Tribunal do Júri da comarca de Blumenau. O crime aconteceu na madrugada do dia 28 de novembro de 2021 na rua Theodoro Pasold, no bairro Fortaleza Alta.

O Conselho de Sentença, formado por sete representantes da sociedade, reconheceu as qualificadoras de motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. O crime foi cometido na frente da mãe e dos filhos da vítima, o que também ocasionou aumento na pena.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), o casal, acompanhado de dois filhos menores e da mãe da vítima, retornava de uma confraternização quando iniciou uma discussão dentro do carro da família.

Com o veículo ainda em movimento, ele teria aplicado um mata-leão na mulher, que estava no banco do carona, e em seguida desferido golpes de canivete que causaram ferimentos graves e levaram a vítima a óbito. Depois do crime, o homem teria fugido do local a pé.

A sessão do Tribunal do Júri teve início às 9h e encerrou por volta das 15h30min. Preso dias após o crime, a prisão preventiva do réu foi mantida. A decisão é passível de recursos.

(Ação Penal de Competência do Júri n. 5000209-45.2022.8.24.0008/SC).