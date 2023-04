Facebook é condenado a monitorar divulgações ofensivas contra ex-deputado federal

A Desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, do Tribunal de Justiça do Amazonas, negou pedido do Facebook para tornar sem efeito decisão que determinou a exclusão de imagens com conteúdo ofensivo a pedido de Pauderney Tomaz Avelino, na página do “Observatório Manaus”. O Facebook ainda deve monitorar cada nova imagem postada na página, sob pena de multa em caso de descumprimento.

A decisão confirmou uma tutela de urgência deferida no juízo recorrido, a pedido do requerente que apontou abuso na publicação. Segundo o Acórdão , houve exercício de liberdade de expressão com excesso com matérias lesivas à honra e à imagem do agravado, com conteúdo jocoso e ofensivo.

Na origem se cuidou de uma obrigação de fazer em face do Facebook e da página “Observatório Manaus”, administrada por Alex Mendes Braga, onde o autor acusou a falta de matéria de cunho informativo, ligando-o a esquema de corrupção. O Facebook se rebelou contra a ordem de monitoramento.

Considerou-se que ‘a empresa estadunidense Facebook possui inteligência artificial suficiente para realizar tais comandos determinados pela decisão interlocutória, encargo que, pela informatização a que tem acesso, é razoável suportar’.

Processo nº 4002174-57.2022.8.04.0000

Leia a decisão: