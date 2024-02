Desembargador Sérgio Blattes assume interinamente a Presidência do TJRS

O Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Alberto Delgado Neto, viaja nesta quinta-feira (22/2) para Brasília. Na Capital Federal, o magistrado irá prestigiar a cerimônia de posse do ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública no Brasil, Flávio Dino, como Ministro do Supremo Tribunal Federal.

A cerimônia de posse ocorrerá às 16h de hoje (22/2), no Plenário do STF e, logo após os cumprimentos, o Presidente Alberto participará de Missa em Ação de Graças pela posse do Ministro, que será realizada na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

O Desembargador Alberto vai retornar ao Rio Grande do Sul na sexta-feira (23/2). Durante o período no qual ele estará em Brasília , o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul será presidido interinamente pelo 2º Vice-Presidente, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, tendo em vista que o 1º Vice, Desembargador Ícaro Carvalho de Bem Osório, está em férias. Ele assinou, no final da tarde desta quarta-feira (21/2), o livro de posse em reunião ocorrida no Gabinete da Presidência do TJ, após reunião que contou com a presença da 3ª Vice-Presidente, Desembargadora Lusmary Fátima Turelly da Silva, da Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Fabianne Breton Baisch, dos Juízes Assessores da Presidência, Mário Guerreiro e André Pires, além de diretores e assessores do TJ.

Com informações do TJRS