Conciliação Trabalhista: Acordo no TRT-11 (AM/RR) destina R$ 1,4 milhão para instituições sociais

Um acordo realizado pela Justiça do Trabalho da 11ª Região entre o Ministério Público do Trabalho (MPT) e o município de Boa Vista do Ramos destinou mais de R$ 1,4 milhão para projetos e instituições que beneficiem comunidades do interior do Amazonas. O acordo, homologado pelo juiz do trabalho André Luiz Marques Cunha Junior, no exercício da titularidade da Vara do Trabalho de Parintins, fez parte da 7ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, realizada em todo o país no período de 22 a 26 de maio.

O processo envolve a execução de termo de ajustamento de conduta (TAC) firmado em 2003 e que não foi cumprido pelo município de Boa Vista do Ramos. Pelo TAC, a prefeitura deveria abster-se de contratar servidores sem aprovação em concurso público, além de dispensar, até julho de 2004, todos os trabalhadores da prefeitura que tivessem ingressado sem concurso.

Em 2006, a prefeitura de Boa Vista do Ramos realizou concurso público, buscando dar cumprimento às disposições do TAC firmado com o MPT. Após diversas fiscalizações e notificações feitas pelo Ministério Público do Trabalho, em 2011 ainda havia um número significativo de servidores ocupantes de cargos comissionados, contratados temporariamente e fora das hipóteses legais.

Conciliação e destinação do recurso

Após o pagamento do valor devido por meio de precatórios, restava pendente a definição das instituições que receberiam as quantias executadas, mais de R$ 1 milhão. Durante audiência de conciliação, o juiz André Luiz Marques Cunha Junior, no exercício da titularidade da VT de Parintins, destacou a importância de que a destinação dos recursos beneficiasse prioritariamente instituições sociais de atuação nas comunidades vitimadas pelos procedimentos ilícitos constatados no processo.

Através do acordo, ficou definido que R$ 794 mil serão destinados a dois projetos da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), presente em diversos municípios do interior do Amazonas. Sendo R$ 94 mil para a aquisição de mobiliários, equipamentos de sonorização e notebooks para a sala multimídia das aulas de prática jurídica e para o laboratório do novo Núcleo de Prática de Direito e Inovação Tecnologia da UEA; e R$ 669 mil para adequar os espaços físicos e a infraestrutura da Universidade, com o objetivo de oferecer inclusão e acessibilidade aos alunos com deficiência. A Ata do acordo prevê também a aquisição de mesas adaptadas, carteiras para canhotos e cadeira de rodas motorizada, além de aparelhos de ar condicionados e circuito de câmeras de vigilância.

O valor restante (R$ 700mil) total do acordo será destinado a projetos desenvolvidos especificamente no município de Boa Vista do Ramos. A definição será feita pelo MPT, após a publicação de Edital para credenciamento dos interessados.

A audiência ocorreu em formato virtual no dia 23 de maio de 2023. Estavam presentes a procuradora do trabalho Gabriela Menezes Zacareli, do MPT; o procurador do município de Boa Vista do Ramos, Bruno Rodrigues Valente; e o diretor da VT de Parintins, José Aldo Pascoal Viana Neto.

Com informações do TRT11