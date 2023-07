Balcão do Sine Amazonas oferta 114 vagas de emprego para esta segunda-feira

O balcão de empregos do Sine Amazonas tem um leque com 114 vagas de emprego para esta segunda-feira (24). Os cargos são para áreas diversas e para candidatos com níveis de escolaridade a partir do Ensino Fundamental.

Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site (http://empregabrasil.mte.gov.br) para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 11h às 15h.

03 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “A” ou “B”, ter veículo próprio e regularizado, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência com máquina de impressão flexográficas, ter cursos na área será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AJUSTADOR DE MÁQUINA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na função de ajustador/alimentador de máquina, ter cursos na área será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SUPERVISOR DE PADARIA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em supervisionar equipes e rotina de padarias, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE COMPRAS SÊNIOR

Escolaridade: Ensino Superior completo em Administração, Comércio Exterior ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter ampla experiência no setor de compras, conhecimento em pacote Office, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em fabricação de pães e panificação em geral, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COZINHEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter registro ativo no MTE em Técnico de Segurança do Trabalho, conhecimento em Excel Intermediário, conhecimento em sistemas onde monitoram a parte do E-social voltado para a Sesmet, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de, NR – 11, NR – 12, disponibilidade para trabalhar aos fins de semana, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA BALÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SUSHIMAN

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso na área de manipulação de alimentos será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA OUTROS MUNICÍPIOS DO AMAZONAS

01 VAGA: COZINHEIRO (ITAPIRANGA)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Residir no município de Itapiranga ou ter disponibilidade para trabalho em regime de escala, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA (ITAPIRANGA)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Residir no município de Itapiranga, documentação completa e

currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ITAPIRANGA)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Residir no município de Itapiranga, documentação completa e

currículo atualizado.

04 VAGAS: OPERADOR DE TRATORES AGRÍCOLAS (PRESIDENTE FIGUEIREDO)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “B”, ter curso de Operador de Máquinas Agrícolas e Direção Defensiva atualizados, morar em Presidente Figueiredo ou ter disponibilidade para trabalho em regime de escala, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA (PRESIDENTE FIGUEIREDO)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “D”, ter curso de Operador de Retroescavadeira e Direção Defensiva atualizados, morar em Presidente Figueiredo ou ter disponibilidade para trabalho em regime de escala, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO (PRESIDENTE FIGUEIREDO)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “D”, ter experiência na direção de caminhões pesados, morar em Presidente Figueiredo ou ter disponibilidade para trabalho em regime de escala, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: OPERADOR DE EMPILHADEIRA (PRESIDENTE FIGUEIREDO)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “B”, ter curso de Operador de Empilhadeira com certificado atualizado, morar em Presidente Figueiredo ou ter disponibilidade para trabalho em regime de escala, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: OPERADOR DE PÁ MECÂNICA (PRESIDENTE FIGUEIREDO)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “D”, ter curso de Operador de Pá Mecânica e Direção Defensiva, morar em Presidente Figueiredo ou ter disponibilidade para trabalho em regime de escala, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MOTORISTA OPERADOR DE GUINCHO MUNCK (PRESIDENTE FIGUEIREDO)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “D”, ter curso de Operador de Munck e Direção Defensiva atualizados, morar em Presidente Figueiredo ou ter disponibilidade para trabalho em regime de escala, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: MOTORISTA LUBRIFICADOR (PRESIDENTE FIGUEIREDO)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “D”, ter curso de MOPP e Direção Defensiva atualizados, morar em Presidente Figueiredo ou ter disponibilidade para trabalho em regime de escala, documentação completa e currículo atualizado.

15 VAGAS: MOTORISTA JULIETA (PRESIDENTE FIGUEIREDO)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em direção de caminhões de porte tipo canavieiro, bitrens, carretas ou basculantes, ter cursos de MOPP e Direção defensiva atualizados, ter CNH categoria “E”, morar em Presidente Figueiredo ou ter disponibilidade para trabalho em regime de escala, documentação completa e currículo atualizado.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

01 VAGA: ESTOQUISTA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na área administrativa, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

20 VAGAS: AJUDANTE DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de TBO (Treinamento Básico Operacional) e 5’S será um diferencial, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

02 VAGAS: PROMOTOR DE MERCHANDISING (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter atuado com roteiro de lojas, desejável experiência com aplicativo para coleta de informações no PDV, desejáveis experiências com bebidas, possuir moto própria, ter CNH categoria “A”, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

04 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter curso de TBO e NR – 11 atualizados, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, experiência com atendimento ao público, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE RH (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em rotinas administrativas e de RH em geral, domínio em Informática, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

02 VAGAS: ATENDENTE DE LANCHONETE (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na produção de lanches diversos, vivência como chapeiro e como atendente de lanchonete, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR OPERACIONAL (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para trabalhar em regime de escala em Presidente Figueiredo, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.