AGU atua para preservar reabilitação de animais silvestres resgatados pelo Ibama

Apenas nos últimos três meses, foram cerca de 20 ações judiciais deste tipo. Em todas elas, há a alegação de que o Centro de Triagem de Animais Silvestres, em Seropédica (Cetas-RJ), mantido pelo Ibama e único no estado a receber animais resgatados, não tem a estrutura necessária para abrigá-los. A informação, porém, está desatualizada, tendo em vista que o Cetas-RJ passou por uma grande reforma no final de 2022, com a melhoria de suas instalações tendo sido atestada inclusive pelo Ministério Público Federal (MPF) em visita técnica em março deste ano.

No início de 2022, o MPF ajuizou uma Ação Civil Pública demandando a reparação completa das estruturas do Centro de Triagem. Em setembro daquele ano, foi homologado em juízo um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), a partir do qual o Ibama promoveu uma série de medidas no Cetas-RJ. Dentre elas, reforma total das instalações elétricas, climatização de ambientes, regularização do fluxo de ingresso e soltura de animais na natureza, aumento do quadro de funcionários e execução de contratos de prestação continuada, em especial de tratadores e responsáveis pela alimentação e vigilância.

Além disso, os 42 recintos do local foram ampliados para oferecer maior conforto e melhores condições de tratamento aos animais, e a clínica veterinária mantida em parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) ganhou um segundo centro cirúrgico.

“O argumento de que as condições do Cetas-RJ não são adequadas para receber os animais é baseado em notícias antigas, o que não corresponde mais com a realidade atual do local. Portanto, é um argumento sem fundamento fático. Trata-se de um estratagema de alguns advogados para obter liminares sem oitiva prévia do Ibama”, destaca o subprocurador regional federal da 2ª Região (PRF2), Danilo Sarmento, que atua nos casos juntamente com a Procuradoria Federal Especializada do Ibama (PFE/Ibama).

Muitas dessas ações ajuizadas contra o Ibama até o momento têm obtido liminares, mas a AGU espera revertê-las em breve com a demonstração de que seus fundamentos são desatualizados.

Casos

Um dos casos, por exemplo, envolveu duas aves, uma cutia e dois macacos saguis apreendidos pelo Ibama, sem registro, em uma cobertura no bairro nobre do Humaitá. Os animais levados ao Cetas-RJ, mas retornaram à tutora ilegal após ela obter uma liminar. Dias depois, com informações prestadas pelo Ibama e a comprovação de que a situação dos bichos era irregular, a Justiça determinou a volta dos animais para o Centro de Triagem — um vai e vem que, além de estressar os animais, interrompe o processo de adaptação deles à natureza e retarda a futura soltura.

Outra ação envolveu uma arara resgatada de um condomínio de luxo em Mangaratiba em situação de maus-tratos. Nesse caso, o antigo “dono” ajuizou ação para retirá-la do Cetas-RJ, porém a AGU juntou aos autos informações do Ibama antes mesmo que o processo fosse apreciado em juízo, o que levou ao indeferimento do pedido.

“Percebendo um aumento recente nesse tipo de ação, o que fizemos na PRF2 foi criar um monitoramento desses processos para identificá-los assim que eles são ajuizados, para já oferecer informações sem necessariamente esperar que a AGU seja citada para se manifestar. Isso evita que o juiz ou a juíza do caso tenha apenas as informações alegadas pelo autor da ação para se basear e acabe decidindo provisoriamente a favor dele”, explica o subprocurador regional federal da 2ª Região (PRF2), Danilo Sarmento.

Reabilitação

O Cetas-RJ é o único centro do estado do Rio de Janeiro a receber animais silvestres que são resgatados após operações de combate ao tráfico ou entregues voluntariamente pela população. Alguns são recebidos machucados e passam por tratamento veterinário no local. Para os capazes de retornar à vida em natureza, é realizada a soltura após um período de reabilitação.

Após uma série de obras no espaço, o Ibama reinaugurou o Centro de Triagem em dezembro de 2022. Com a nova infraestrutura, o lugar aumentou sua capacidade para receber animais, que agora pode chegar a até 12 mil por ano.

Com informações da AGU