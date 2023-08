TJAM divulga edital para recompor lista tríplice de vaga de advogado no TRE/AM

A Presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou o Edital n.º 41/2023 – PTJ, que trata da recomposição de lista tríplice para vaga de juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas na classe dos advogados, em substituição ao candidato João Tolentino.

Pelo edital, os candidatos interessados e aptos têm o prazo de 15 dias, a contar da 1.ª publicação do edital, para apresentarem requerimento de inscrição no Setor de Protocolo Administrativo do TJAM.

Junto com o requerimento é preciso anexar a seguinte documentação: certidões da Justiça Estadual e Federal; certidão emitida pela Ordem dos Advogados (OAB); comprovação do exercício da advocacia pelo prazo mínimo de dez anos; comprovação de quitação das obrigações com a Justiça Eleitoral; e Curriculum Vitae.

O edital pode ser conferido no Diário da Justiça Eletrônico de terça-feira (22/08), na página 20 do Caderno Administrativo.

Veja o edital:

Com informações do TJAM