Testemunhas do caso Bruno e Dom seguem sendo ouvidas em audiência de instrução nesta quinta (20)

Testemunhas de defesa dos réus acusados dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips seguem sendo ouvidas durante a audiência de instrução, nesta quinta-feira (20), em Tabatinga.

Presos desde agosto de 2022, os réus Amarildo da Costa Oliveira, o “Pelado”; Oseney da Costa de Oliveira, o “Dos Santos”; e Jefferson da Silva Lima, o “Pelado da Dinha” podem ir a júri popular dependendo do resultado das oitivas.

Cinco testemunhas de defesa devem ser ouvidas hoje, entre elas está Amarílio de Freitas Oliveira, de 21 anos, conhecido como Dedei, filho de Amarildo. Inclusive, Dedei chegou a ser detido em agosto do ano passado durante uma operação que investigava uma associação criminosa de pesca ilegal no Vale do Javari.

Além de Dedei, também serão ouvidas Josenete Campos de Freitas (esposa de Amarildo); Eliclei Costa de Oliveira (irmão de Amarildo); Otávio da Costa de Oliveira (irmão de Oseney); e Laurimar Lopes Alves “Caboco” (pescador).

O interrogatório dos réus está marcado para o dia 27 de julho. Depois disso, cabe ao juiz a decidir se os acusados vão a júri popular.

O caso Bruno e Dom ganhou repercussão internacional após ambos serem mortos em junho de 2022, enquanto viajavam de barco pela Terra Indígena Vale do Javari. Os corpos foram encontrados em 15 de junho.