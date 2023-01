Programa de Aceleração de Crescimento é reinstituído por Lula e coordenado por Rui Costa

O Ministro Chefe da Casa Civil, Rui Costa, será o responsável, no Governo Lula, por estruturar um plano de retomada das obras do PAC- Programa de Aceleração do Crescimento. Rui Costa é ex-governador da Bahia.

O Ministro discute com assessores como será o desenho do novo programa. Sabe-se, no entanto, que Costa quer reativar construções inacabadas, além de erguer creches e moradias populares pelo programa Minha Casa, Minha Vida.

Não há, até então, um cálculo preciso acerca da quantidade de obras inacabadas. O Governo Lula também não definiu a quantidade de recursos que será destinada à reativação das obras para que o programa, sob a coordenação de Costa seja efetivado com o sucesso esperado.