Neto garante direito à pensão por morte de avó após justiça validar termo de guarda

Uma decisão da Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, do Tribunal de Justiça do Amazonas, concedeu o direito a um menor sob guarda da avó a se habilitar na AmazonPrev como pensionista, reformando a decisão do juízo da fazenda pública. Na origem, o magistrado negou o pedido porque entendeu que a lei previdenciária local somente equipara a filho, o menor legalmente sob tutela, e ainda porque o menor não esteve sob a guarda da avó por meio de um regular processo oriundo da Vara da Família, pois constava apenas um termo de guarda expedido e homologado pelo juízo da infância e da juventude.

Ao debate jurídico, a Relatora fundamentou sua decisão na circunstância de que o menor sob guarda goza de proteção para fins previdenciários. A guarda foi comprovada com o termo de guarda e responsabilidade homologado pelo juízo da infância e da juventude. O menor constava como dependente das declarações de imposto de renda da avó.

A decisão registrou que não caberia ao juízo da Vara da Fazenda Pública realizar uma espécie de controle de ofício sobre o termo de guarda e responsabilidade produzido pelo juízo da infância, pois é patente a falta de competência do magistrado para controlar a validade de atos judiciais prolatados por outros juízos.

O magistrado sob ataque, ao negar a pensão, foi enfático ao fundamentar que a comprovação da guarda exigiria uma decisão judicial nesse sentido, por meio de uma ação própria junto a vara competente, ao passo que o menor, por sua representante, teria apresentado apenas um termo nos quais os genitores passaram a guarda para a ex-segurada, sem perder o pátrio poder.

Quanto à validade jurídica da guarda, a relatora ressaltou que “É de se supor a validade deste documento, só se cogitando sua desconsideração caso haja regular procedimento de desconstituição em sede de ação rescisória perante as Câmaras Reunidas”.

Processo nº 4002697-69.2022.8.04.0000

Leia o acórdão :