Integrantes de facção criminosa são condenados a 42 anos de prisão por duplo homicídio

A 3ª Promotoria de Justiça Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras obteve a condenação dos réus Ray Tauan Rodrigues Leite e Matheus Araújo de Sousa, cada um, a 42 anos de prisão, em regime inicial fechado, por homicídio duplo qualificado. De acordo com as investigações, os dois homens são integrantes da facção criminosa Comboio do Cão.

Entenda o caso

Em 29 de agosto de 2021, domingo, entre 1h e 2h da madrugada, no Setor Habitacional Arniqueiras, Colônia Agrícola Vereda Grande, Matheus e Ray Tauan dispararam com arma de fogo contra Emanoel Ferreira Brito e Wanderson Almeida Silva, o que resultou na morte das duas vítimas.

De acordo com a Promotoria de Justiça, o crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que os denunciados agiram em razão de disputas e desavenças decorrentes do tráfico de drogas. O crime foi praticado, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois os denunciados efetuaram disparos contra as vítimas de forma repentina, quando elas estavam dentro de um veículo, em uma rua sem saída.

Os réus estavam em um veículo, aproximaram-se do carro em que as vítimas se encontravam e efetuaram vários disparos. Mesmo atingida, a vítima Emanoel tentou fugir com o carro em marcha à ré, mas acabou colidindo contra um muro.

Não satisfeitos, os réus mais uma vez se aproximaram do veículo das vítimas e efetuaram novos disparos e, logo em seguida, fugiram do local.

Com informações do MPDFT