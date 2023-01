Governo Lula endurecerá ações contra manifestantes Bolsonaristas em Brasília

Tomada de poder somente com novas eleições e no ano de 2026. A afirmação é de Flávio Dino, o ministro da Justiça do Governo Lula que promete endurecer a repressão à retomada de atos extremistas programados para este domingo, em Brasília.

Dino disse que deva prevalecer a lei e que não haja crimes, pois serão reprimidos. A tensão aumenta. Os protestos de extremistas na capital federal foi convocado pelas redes sociais. A Esplanada dos Ministérios foi fechada para cesso de veículos e está sob proteção da Força Nacional de Segurança Pública.

Relatórios de inteligência em poder do governo Lula indicam que 100 ônibus com 3.900 pessoas chegaram a Brasília para a retomada desses protestos contra a posse do petista. A desmobilização do acampamento frente ao QG do Comando do Exército retorna com mais força. As Polícias Federal Rodoviária Federal estão sob prontidão.