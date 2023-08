Empresa 123Milhas vira alvo de inquérito aberto pela Promotoria do Consumidor

A empresa 123Milhas é alvo de um inquérito instaurado nesta quarta-feira (23/8) pela Promotoria de Justiça do Consumidor da Capital. O objetivo do promotor Cesar Ricardo Martins é apurar supostas práticas abusivas praticadas pela empresa consistentes, por exemplo, no cancelamento de voos e hospedagens e na limitação do reembolso dos valores pagos pelos clientes.

Martins, que designou o dia 28 de agosto para realização de audiência com representantes da companhia, leva em conta o elevado número de reclamações contra a 123Milhas registradas em plataformas online e no Procon. Só este último recebeu 973 registros relativos aos assuntos tratados no inquérito.

A pessoa jurídica recebeu prazo de 15 dias para esclarecer, entre outros pontos, se houve cancelamento de pacotes turísticos por culpa da investigada, por falta de repasse de valores às companhias áreas e às redes hoteleiras.

Com informações do MPSP