DPE-AM abre processo seletivo para residência jurídica em Humaitá

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), por meio do Polo do Madeira, cuja sede fica em Humaitá, está com inscrições abertas para o processo seletivo em residência jurídica, até o dia 23. Ao aprovado será ofertada uma bolsa-auxílio no valor de R$2.032 e vale-transporte de R$ 167,20.

O processo visa o preenchimento de uma vaga em residência jurídica, além da formação de cadastro reserva. A carga horária de trabalho será de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, totalizando 30h semanais.

De acordo com a defensora pública Francine Buffon, coordenadora do Polo, as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo e-mail [email protected], onde os interessados devem anexar os documentos: diploma ou comprovante do curso de bacharelado em Direito, currículo e cópias de RG, CPF e comprovante de residência.

“As principais atribuições do residente jurídico são prestar auxílio nos processos e nos atendimentos do Polo”, explicou a defensora.

A prova objetiva será aplicada na próxima segunda-feira, 24, às 14h, na sede do Polo, na rua Circular Municipal, 933, bairro Novo Centenário, em Humaitá. A avaliação vai contar com questões de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Processual Civil, Direito Processual Penal, Legislação da DPE e Língua Portuguesa.

O resultado preliminar será encaminhado por e-mail aos candidatos no dia 25 e os recursos poderão ser interpostos, presencialmente, na sede do Polo, no dia 27. O resultado final será divulgado na recepção do Polo do Madeira e enviado por e-mail a todos os candidatos, no dia 28.

Com informações da DPE-AM