Consumidora que encontrou larvas em leite é indenizada em R$ 16 mil em Manaus

Italac – Goias Minas Indústria de Alimentos indeniza consumidora que comprou caixa de leite desnatado com larvas em supermercado de Manaus. A decisão é do juiz Ian Andrezo Dutra, da 1ª Vara do Juizado Especial Cível, que condenou a fornecedora ao reembolso no valor do produto e ao pagamento de R$16 mil reais pelos danos morais.

Na ação, a autora pediu o reembolso do valor do produto, além da reparação pelos danos morais face a presença de um corpo estranho. A consumidora encontrou a resposta em ação ajuizada pela causídica que pediu a chamada da Italac – fornecedora do produto.

Nos autos, narrou-se que no dia 20/05/2022 a autora adquiriu uma caixa de leite desnatado da Italac no valor de R$4,99, com validade até 07/09/2022, mas quando abriu o leite para o consumo, foi surpreendida com a presença de larvas dentro da caixa.

Na sentença, o juiz considerou que houve provas da contaminação do produto adquirido e que a consumidora deveria ser ressarcida, afinal foi submetida a uma situação que ultrapassava o mero aborrecimento, incluindo o risco à saúde.

‘A falta de contato com o alimento via aparelho digestivo, incluída a boca, não afastaria o perigo à saúde do consumidor, bem como desafiaria a imposição do direito constante no artigo 18,§ 1º, do CDC, cuja negativa de troca, em si, já é capaz de gerar lesão ao consumo’, disse o magistado.

Na ação, a causídica narrou que a autora ainda procurou o estabelecimento para que procedesse à troca do produto e que este não foi substituído, apesar dos desgastes que os fatos impuseram à consumidora, que, infelizmente, ainda chegou a consumir parte do leite.

A sentença acusou a contaminação do alimento como condição totalmente inapropriada ao consumo humano face a presença das larvas, agravado ainda mais com a recusa na troca do produto pelo estabelecimento.

“Julgo procedente o pedido e condeno a requerida a restituir a parte ativa o valor de R$ 4.99, referente ao produto contaminado. Condeno o réu a pagar R$ 16 mil ao autor, a título de indenização por danos morais”, dispôs o magistrado. O processo transitou em julgado neste ano.

Processo nº 0687074-86.2022.8.04.0001

Procedimento do Juizado Especial Cível. Assunto Produto Impróprio Foro Capital – Fórum de Manaus Vara 1ª Vara do Juizado Especial Cível Juiz Ian Andrezzo Dutra.