Audiência pública discutirá metas nacionais para o TST

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) realizará, no dia 27 de junho, audiência pública sobre a definição das metas nacionais do TST para 2024. O evento será das 14h às 16h, na sede do TST, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do TST no YouTube.

Representantes do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), do Ministério Público do Trabalho (MPT), da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) e da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas (Abrat) foram convidados para o evento. Cada participante terá 10 minutos para expor suas ideias.

A sociedade civil também poderá participar por meio do envio de comentários durante a transmissão da audiência. O chat do canal, ao lado do visor, estará aberto para receber perguntas, que serão lidas no decorrer do evento.

Consulta pública

A definição das metas nacionais do TST para 2024 também é tema de uma consulta pública, iniciada no dia 14/6. O envio das contribuições pode ser realizado até o dia 15 de julho, por meio de formulário eletrônico disponível aqui.

Gestão participativa

As metas representam um compromisso do Tribunal Superior do Trabalho com a sociedade para o aprimoramento da atuação e do desempenho do órgão.

Por meio da audiência e da consulta pública, o TST busca promover uma gestão participativa que contemple a diversidade de opiniões sobre a atuação do Tribunal para, então, direcionar esforços alinhados ao interesse público.

Serviço

Audiência Pública – Metas Nacionais 2024

Quando: 27 de junho

Horário: das 14h às 16h

Local: auditório Walmir Oliveira da Costa (1º andar do bloco B do TST)

Transmissão ao vivo pelo canal oficial do TST no YouTube.

