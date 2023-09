TJAM convoca mais 50 aprovados em seleção para estágio em Direito

O Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou nesta quarta-feira (13/09) mais dois editais de convocação de candidatos aprovados em seleção para estágio em Direito. No total, estão sendo convocados 40 aprovados (ampla concorrência) para atuação em unidades da capital, na modalidade presencial; e mais 10 (sendo 7 de ampla concorrência e 3 em vagas destinadas a negros e indígenas) para atuação na modalidade remota, vinculados a unidades do interior do Estado.

A íntegra dos Editais n.º 09/2023–SPED2023 e n.º 09/2023–SPENSINT2023 pode ser conferida no Diário da Justiça Eletrônico – páginas 18 a 24, do Caderno Administrativo – desta quarta-feira (13/09).

Os dois editais estabelecem que os convocados devem fazer a entrega dos documentos para admissão no período de 14 a 21 deste mês de setembro. O procedimento é feito remotamente, com preenchimento de Formulário Eletrônico que está sendo disponibilizado aos convocados por e-mail.

Os estudantes convocados também estão convidados a participar do Encontro para Integração e Orientações sobre o Programa de Estágio, que ocorrerá nesta quinta-feira (14/09), das 11h às 12h (horário de Manaus), pela plataforma Google Meet, com acesso por link enviado, também, ao e-mail dos referidos estudantes.

A Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep/TJAM) reitera que, em observância ao previsto nos editais, não serão admitidos os(as) estudantes que não estiverem matriculados a partir do 3º período ou o equivalente para instituições de regime anual, bem como com coeficiente de rendimento atualizado igual ou superior a 8,00 (oito), ainda que classificados(as) e convocados(as) nos respectivos processos seletivos realizados pelo Tribunal.

Outra orientação feita pela Segep/TJAM é para que o estudante convocado providencie a digitalização dos documentos (listados a seguir), antes de preencher o formulário eletrônico, pois será necessário inseri-los na referida ficha: Declaração de Matrícula Acadêmica (2.º semestre de 2023); Histórico Escolar Analítico (2.º semestre de 2023); Comprovante de Conta Bancária; Certidão de Casamento (quando houver); Certificado Militar; RG (Frente e Verso); CPF; Título de Eleitor e Comprovante de Residência.

Com informações do TJAM