Pleno define nome de advogado para recompor lista tríplice para escolha de juiz titular do TRE/AM

O Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas definiu, durante a sessão realizada na última terça-feira (19/09), o nome do advogado Hamilton Novo Lucena Júnior para recompor a lista tríplice para escolha de juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AM).

O nome do advogado, Hamilton Novo Lucena Júnior, foi escolhido por maioria dos votos do Tribunal Pleno.

A Sessão do Tribunal Pleno, de n.º 32/2023, foi realizada no Plenário Desembargador Ataliba David Antônio, localizado no térreo do Edifício-Sede do Judiciário Estadual, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus. A votação para o preenchimento da vaga de juiz titular da classe dos advogados foi o primeiro item da pauta da sessão desta terça-feira e sob o Processo Administrativo n.º 2023/000034128-00.

O edital que tratava da recomposição da lista tríplice e fora publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) do dia 22/08, Caderno Administrativo. O referido edital tornou público a existência de uma vaga de Juiz Titular do TRE/AM para a classe dos advogados, em decorrência da substituição do candidato João Antônio da Silva Tolentino, para fins de recomposição da lista tríplice.

Com informações do TJAM