MPF no Amazonas aplica segunda fase de processo seletivo para estágio em direito

Estudantes de graduação e pós-graduação em direito participaram, no último domingo (25), da aplicação das provas subjetivas do 2º Processo Seletivo de Estagiários do Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas de 2023, ocorrida no auditório do Ministério Público do Trabalho (MPT) e no Espaço Multifuncional Irineu Maia Manfredo, no prédio-sede do MPF. As provas, que consistiram na elaboração de dissertações, foram aplicadas a 46 candidatos aprovados na primeira fase do certame.

Dos 38 estudantes de graduação aprovados na primeira fase (provas objetivas), 29 realizaram efetivamente a prova subjetiva. Quanto aos estudantes de pós-graduação, de 21 aprovados na primeira etapa, 17 realizaram a prova subjetiva e seguem participando do processo seletivo. A divulgação do resultado final e a homologação do processo seletivo estão previstas para 21 de julho.

Com informações do MPF