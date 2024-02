Ministro Flávio Dino é saudado pela 1ª Turma do STF em sua primeira sessão

O ministro Flávio Dino participou nesta terça-feira (27) de sua primeira sessão presencial de julgamentos no Supremo Tribunal Federal (STF). Sua estreia foi saudada pelo presidente da Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes. “É uma grande satisfação que vossa excelência esteja a partir de agora compondo essa Turma”, afirmou.

O ministro Alexandre de Moraes ressaltou que todos conhecem a trajetória jurídica, política e humanista do ministro Flávio Dino. Além disso, lembrou que o novo integrante da Turma é formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão e foi aprovado em primeiro lugar no concurso da magistratura federal, quando teve oportunidade de conhecê-lo.

“Em 2005, como fui conselheiro do CNJ, o ministro Flávio Dino era assessor do presidente, ministro Nelson Jobim e, desde então, a minha admiração pela competência, firmeza, trabalho, lisura do ministro Flavio Dino, e a minha alegria de tê-lo como amigo, só aumentaram”, destacou o presidente da Primeira Turma.

Referência

Também maranhense, o subprocurador-geral da República Luiz Augusto Santos Lima parabenizou seu conterrâneo pela carreira, bem como pela atividade política e jurídica na magistratura federal, no Ministério da Justiça e no Congresso Nacional. “Isso lhe dá todos os méritos para ter grande sucesso nesta Corte e a sua experiência será muito importante para todo o país”, afirmou.

“O senhor é um apaixonado pela nossa terra e, por chegar aos altos cargos da República, é uma referência e um incentivador aos jovens do nosso Estado”, completou, seguido da manifestação do advogado Alberto Zacharias Toron, que saudou o mais novo integrante do STF em nome da advocacia.

Aprendizado e aprimoramento

O ministro Flávio Dino agradeceu a generosidade das saudações e a gentileza da acolhida de todos. “Para mim, é uma oportunidade única de aprendizado e aprimoramento e, assim, me coloco nesse colegiado”, ressaltou.

Com informações do STF