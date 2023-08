Lula solta o verbo, diz que perdeu confiança no MPF e quer PGR que ‘não faça denúncia falsa’

Com a proximidade do término do mandato de Augusto Aras como Chefe do Ministério Público da União, se acirram as especulações sobre a escolha do novo Procurador Geral da República pelo presidente Lula. Hoje, dia 1º de agosto, o presidente abriu o mês sobre o tema afirmando que o futuro PGR não terá um nome amigo. O presidente também disse que ‘perdeu muita confiança’ na Instituição, referindo-se à atuação do ex-procurador Deltan Dallagnol. As falas foram ditas no programa Conversa com o Presidente, canal oficial do Governo.

Lula sabe que pode dispensar a lista de três procuradores formada em eleição entre os membros da carreira para o processo de escolha e nomeação. A eleição entre os Procuradores, embora tradicional, não obriga o Presidente a aceitar um nome dentre os eleitos, por falta de expressa previsão constitucional. Lula deverá repetir Bolsonaro, e escolher alguém, do próprio Ministério Público, integrante da carreira, mas que ‘não cause problemas’.

“Obviamente que vou escolher com mais critério e com mais pente-fino para não cometer um erro. Eu não quero escolher alguém que seja amigo do Lula. Eu quero escolher alguém que seja amigo deste País, alguém que não faça denúncia falsa, que não levante falso sobre o outro”, disse Lula. O atual Procurador Geral da República, Augusto Aras encerrará seu mandato no próximo mês de setembro. Aras tenta, pelo menos, ante sua rejeição à recondução, emplacar no cargo alguém aliado.