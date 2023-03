Lula diz desconfiar que o plano do PCC para atacar Moro foi armação do ex-juiz

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quinta-feira (23), ao ser questionado sobre o plano do PCC de atacar o Senador Sérgio Moro, do União/PR, disse que o plano não passou de ‘mais uma armação do Moro’, mas disse que não queria acusar ninguém sem provas. Lula prometeu descobrir o que aconteceu.

A declaração foi dada durante a visita de Lula ao Complexo Naval de Itaguaí, na região metropolitana do Rio, onde está a linha de produção do Prosub – Construção de Submarinos – da Marinha do Brasil. A declaração do presidente revela sua impressão pessoal sobre os fatos que foram investigados pela Polícia Federal à despeito de um planejamento criminoso do PCC para atacar autoridades, dentre as quais o senador Sérgio Moro.

“Eu não quero falar, porque acho que é mais uma armação do Moro, mas eu quero ser cauteloso”. Na sequência de sua declaração, o presidente arrematou afirmando que ‘é visível que é uma armação do Moro, mas eu vou pesquisar e vou saber o porque da sentença’.

A sentença a que alude Lula é da juíza Gabriela Hardt, responsável pela expedição dos mandatos de prisão e de busca e apreensão que foram executados pela Polícia Federal.

A declaração de Lula é a segunda dessa semana em relação ao ex-juiz Sérgio Moro. A primeira, com muitas críticas de seus opositores, Lula registrou que, enquanto preso em Curitiba e lhe perguntavam se estava bem, durante as visitas que recebia, rememorando os fatos, respondia que ‘só vou ficar bem quando foder o Moro’.