Justiça condena a mais de 26 anos de prisão autor de latrocínio no TO

Foi publicada nesta quinta-feira (20/4) a decisão que condena a mais 26 anos de prisão, Carlos Daniel Araújo Pereira, por roubo e assassinato do taxista Manoel Ferreira Lima, de 67 anos, no povoado Santa Marta, zona rural de Piraquê, a 67 km de Araguaína/TO.

Carlos Daniel, de 22 anos, estava em prisão preventiva desde fevereiro de 2022, quando ocorreu o crime, e cumprirá a pena de 26 anos e oito meses de reclusão em regime fechado, conforme a decisão da justiça na 1ª vara criminal da comarca de Wanderlândia. Ainda de acordo com a determinação, foi negado o direito de apelação em liberdade de modo que “…se revelaria um contra-senso soltá-lo nessa fase processual, nos termos de orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, pois ainda hoje persistem os motivos ensejadores do ergástulo cautelar, qual seja, a necessidade de garantia da ordem pública, reforçado pela superveniência do ato jurisdicional final.”

O crime

Segundo denúncia do Ministério Público do Tocantins (MPTO), na tarde de 1º de fevereiro de 2022, Carlos Daniel contratou os serviços do taxista para deslocamento até o bairro Lago Azul, no município de Araguaína. Durante o trajeto, anunciou assalto e obrigou Manoel a transportá-lo até a estrada vicinal que dá acesso ao Assentamento Santa Marta, zona rural do município de Piraquê. No local subtraiu, para si, a quantia de R$ 200,00 e um aparelho celular da vítima desferindo-lhe golpes resultantes de arma branca, ocasionando sua morte conforme laudo de exame pericial.

Com informações do TJ-TO