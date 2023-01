Justiça assegura que Unimed mantenha tratamento em clinica de preferência de Idoso

A Desembargadora Nélia Caminha Jorge, do Tribunal de Justiça negou recurso à Unimed Manaus que não aceitou a decisão do juízo cível em assegurar tratamento médico, a ser cumprido em caráter de urgência, a um idoso de 78 anos, diagnosticado com câncer na clínica supostamente descredenciada.

Na decisão de primeiro grau, o juiz José Renier da Silva Guimarães acolheu cautelarmente a medida de urgência proposta contra o Plano de Saúde e determinou, em tutela provisória, que o plano se obrigasse a autorizar os exames necessários, além de consultas, biópsias, junto à Clinica Sensumed, sem empecilho de suportar futuro pedido de transferência para o Hospital A.C.Camargo, sob pena de multa única de R$ 30 mil, se acaso ultrapassado o prazo de cinco dias para a execução da medida.

Nas suas razões, a Unimed alegou que faltaria interesse de agir ao autor porque não teria a intenção de descumprir a medida, além de que teria ocorrido a autorização para custeio do tratamento, requerendo a declaração da falta de interesse de agir do autor, porque não teria se comprovado que seria pertinente a atuação da solução do conflito pelo Poder Judiciário, pedindo a redução da multa aplicada.

Entre os fundamentos da concessão do pedido se considerou que embora o beneficiário do plano de saúde realizasse tratamento pela Sensumed, foi posteriormente informado que a clinica havia sido descredenciada.

Na decisão que confirmou a tutela de urgência, a relatora firmou que esteve comprovado como fundamentou o juiz na demonstração de que o beneficiário do plano deveria continuar o tratamento recomendado, conforme laudos e exames juntados. O suposto descredenciamento da clínica Sensumed, junto às circunstâncias impôs a urgência na concessão da cautelar.

A decisão em segunda instância ainda fundamentou que contratos de plano de saúde são contratos cativos de longa duração, a envolver por anos a relação entre o fornecedor e um consumidor, com a finalidade de assegurar o tratamento de saúde e ajudar a suportar os riscos futuros, e assim submetidos às regras consumeristas.

Foi mantido o valor da multa aplicada em primeira instância ante a valoração do bem jurídico, a vida humana, bem como a capacidade econômica do plano e seu dever de contornar prejuízos cujos riscos devam ser assumidos.

Processo nº 4001027-93.2022.8.04.0000

Leia o acórdão :