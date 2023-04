Júri condena homem que atacou vizinhos com facão por causa de som alto em festa

Nessa segunda-feira, 17/4, o Tribunal do Júri de Samambaia condenou um homem a 10 anos, nove meses e 10 dias de prisão, em regime inicial fechado, por tentar matar três pessoas com golpes de facão, em razão de desentendimentos causado por som alto em uma festa na vizinhança. Com a atitude, o réu acabou cometendo três tentativas de homicídio.

Consta na denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) que as vítimas promoveram uma festa com som alto perto da casa do acusado, que, junto com sua esposa, se sentiu incomodado com o barulho e passou a discutir com os vizinhos. Em determinado momento da discussão, o réu pegou um facão e golpeou três pessoas. Embora lesionadas, as vítimas foram socorridas e levadas ao hospital e sobreviveram ao ataque.

Segundo a Juíza Presidente do Júri, uma das vítimas ficou internada por quase um mês, foi atingida na região do pescoço e correu perigo concreto de vida. Em razão do fato, tem problema na voz, de mastigação e deglutição, bem como limitações na movimentação de um dos braços. A magistrada também relatou que a esposa de uma das vítimas foi atingida no braço e uma terceira pessoa foi também atingida na região do pescoço.

O réu poderá recorrer em liberdade, uma vez que respondeu ao processo solto.

Processo: 0709916-52.2022.8.07.0009

Com informações do TJ-DFT