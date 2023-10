Juíza determina júri popular para ré acusada de matar marido e ocultar corpo em freezer

A comarca de Capinzal, no meio-oeste catarinense, decidiu, em sentença de pronuncia assinada nesta quarta-feira (18/10), levar a júri popular uma mulher acusada de matar o marido e ocultar o corpo em um freezer. Os fatos ocorreram no mês de novembro de 2022, naquela região. A ré foi pronunciada pelos crimes de homicídio duplamente qualificado – pela asfixia e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ocultação de cadáver e falsidade ideológica.

De acordo com a denúncia, a ré teria dopado o marido, amarrado seus pés, pernas e braços e o asfixiado com uma sacola. Após a consumação do homicídio, escondeu o corpo em um freezer e, no dia seguinte, registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento da vítima. O processo tramita em segredo de justiça, e a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri ainda não tem data definida. A decisão ainda é passível de recurso.

Com informações do TJ-SC