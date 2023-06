Indicação de Zanin é aprovada pelo Senado e OAB parabeniza advogado

O advogado Cristiano Zanin teve o nome aprovado pelo Senado Federal para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (21/06). O presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, acompanhou a sabatina de Zanin, durante a manhã, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal.

Ao todo, o jurista respondeu a perguntas na CCJ por cerca de 8 horas. A indicação foi aprovada pelo colegiado por 21 votos a 5. O pleno da Casa também chancelou o nome do advogado, no início da noite, por 58 votos a 18.

“Cristiano Zanin sempre foi um defensor do Estado Democrático de Direito, dos direitos e garantias individuais e das prerrogativas da advocacia. A OAB deseja ao novo ministro do Supremo sucesso em sua atuação no tribunal e que siga contribuindo com o aperfeiçoamento do Sistema de Justiça”, afirmou Simonetti.

O presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da OAB, Marcus Vinicius Furtado Coêlho, ressaltou a atuação de Zanin pela efetivação do Direito de Defesa: “Zanin se notabilizou por seu trabalho pela concretização do direito de defesa e pela observância das garantias individuais e coletivas. Fazemos votos de que cumpra sua missão no Supremo, com respeito e lealdade à Constituição e às prerrogativas da advocacia”.

Aprovado pelo Senado, Cristiano Zanin fará parte de uma extensa lista de egressos da advocacia que já integraram o STF, incluindo juristas de destaque como Evandro Lins e Silva, Victor Nunes Leal e Pedro Lessa.

Biografia



Cristiano Zanin ocupará a vaga aberta no STF com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski. Natural de Piracicaba (SP), graduou-se em direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), mesma instituição em que concluiu especialização em Direito Processual. Lecionou Direito Civil e Direito Processual na Faculdade Autônoma de Direito (Fadisp), em São Paulo. É um dos autores da obra Lawfare: uma introdução, que trata do uso estratégico do Direito para fins políticos, geopolíticos, militares e comerciais. É membro do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) e da International Bar Association (IBA).

Com informações da OAB Nacional