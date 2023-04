Homotransfobia cometida por Nikolas Ferreira não pode ficar impune, defende Governo Lula

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, do Governo Luís Inácio Lula da Silva, no dia de hoje, manifestou-se acerca dos atos de deboche e ataques transexuais praticados por Nikolas Ferreira, do PL-MG. O Ministro Sílvio Almeida quer que o parlamentar responda pelos atos e defende a necessidade de que Niklas venha a perder o mandato, além da imposição de outras consequências, inclusive de natureza penal.

O caso se refere ao fato de Nikolas Ferreira, de peruca loira, fez discurso transfóbico e debochou de mulheres trans, no dia da Mulher, no dia 08 de março, ao usar a tribuna na Câmara dos Deputados. Utilizando uma peruca loira, o deputado bolsonarista debochou da comunidade trans afirmando que a partir daquele momento ele se sentia uma mulher.

“Não foi cometido apenas crime de homotransfobia. Nikolas Ferreira também violou o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, sob a Resolução nº 17 de 1989, e o Código de Ética e Decoro Parlamentar de sua Casa Legislativa, sob a Resolução nº 25 de 2005”, enfatiza o documento do Ministério dos Direitos Humanos.