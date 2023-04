Homem que tentou matar vítima com facão e chibata é condenado a 10 anos de prisão

O Tribunal do Júri de Planaltina condenou o réu Carlos Henrique Marra de Castro a 10 anos de prisão, em regime inicial fechado, por tentar matar um homem em via pública, com auxílio de um comparsa, com golpes de facão e de chibata.

O crime aconteceu na madrugada do dia 22/11/2021, no bairro Arapoanga, Planaltina/DF, motivado por desentendimento banal entre a vítima e o acusado, ocorrido 15 dias antes do fato.

Na sessão de julgamento, Carlos Henrique, 30 anos à época dos fatos, acabou condenado por tentativa de homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, crime tipificado no art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

O Juiz Presidente do Júri destacou o fato de o acusado se aliar a outro indivíduo para praticar o delito, em nítida união de esforços e divisão de tarefas, vulnerabilizando ainda mais a vítima. Segundo o magistrado, o crime se deu mediante violência e grave ameaça. Ressaltou, ainda, que o acusado é reincidente em crime doloso.

O réu não poderá recorrer em liberdade. O Juiz ressaltou a necessidade da medida como forma de resguardar a ordem pública, “tendo em vista a extrema gravidade do fato, circunstância a evidenciar periculosidade social do agente, bem como diante da probabilidade de reiteração delitiva”, afirmou.

Processo: 0712139-24.2021.8.07.0005

Com informações do TJ-DFT