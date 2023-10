Homem acusado de assassinar irmão por perder ajuda financeira enfrentará júri popular

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a decisão de encaminhar ao Tribunal do Júri homem acusado de matar o próprio irmão. O crime aconteceu no início de 2019, em uma cidade do sul do Estado.

Os fatos se sucederam mediante motivo fútil, dissimulação e emboscada. O denunciado não tinha residência fixa, por vezes morava com a família – junto do irmão – e em outras na casa de outros parentes. Pouco tempo antes do fato, o denunciado adquiriu um carro que foi financiado pelo seu irmão, responsável ainda pelas demais despesas do veículo. Após passar por dificuldades financeiras, entretanto, a vítima não conseguiu mais pagar as prestações e o carro acabou devolvido para a concessionária, o que motivou a ira do acusado.

Neste mesmo dia, o denunciado instalou-se na casa da família, passeou de skate e fingiu estar tudo normal. No dia seguinte, conforme a denúncia, ele ficou de tocaia no aguardo do retorno do seu irmão do trabalho, com uma espingarda nas mãos. A vítima foi surpreendida por disparos da arma que causaram sua morte. A defesa do denunciado alegou em juízo que o homem é portador de transtorno esquizoafetivo e transtorno de personalidade, razão pela qual teria agido sem compreender o caráter criminoso de sua ação.