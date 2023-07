Falha no reconhecimento fotográfico de suspeito impõe imediato questionamento

Por não se conformar com a remessa dos autos a julgamento pelo Tribunal do Júri, por meio de sentença de pronúncia, um acusado da prática de homicídio recorreu da sentença e invocou sua nulidade sob o fundamento de que a autoria do crime decorreu de um falho reconhecimento fotográfico de sua pessoa.

Ao rejeitar o recurso, a Corte de Justiça do Amazonas firmou não haver cabimento ao pedido porque, mesmo que se cuide de eventual nulidade absoluta, a mesma não possa ser declarada com supressão de instância. O direito não socorre aos que dormem. Caberia à defesa ter levantado a tese no prazo e no momento oportunos.

A tese foi suscitada como preliminar em recurso contra a sentença de pronúncia na qual se reconheceu que Walmir Silva Souza, no dia 07 de novembro de 2004, no bairro Zumbi I, armado com um terçado e acompanhado de mais dois homens golpeou a vítima Jairo Roberto Rodrigues, causando ferimentos que deram causa à morte do ofendido. O reconhecimento do suspeito foi realizado por fotografias. Assim, se indispôs, no recurso, contra a quebra do procedimento descrito no artigo 226 do CPP.

Ao examinar a preliminar, a Corte de Justiça concluiu que a alegada nulidade não havia sido debatida na primeira instância. Ainda que se trate de nulidade absoluta é inviável sua avaliação pela Corte Justiça se não foi levada ao conhecimento do juízo natural processante. Ademais, como fincado na análise de mérito, para a sentença de pronúncia basta a prova da existência do crime e indícios de autoria. O recurso foi relatado pelo Desembargador Cezar Luiz Bandiera.

Processo n° 0067918-94.2004.8.04.0001

Leia o acórdão :