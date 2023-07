Defensoria abre inscrições para programa de Residência Jurídica

A Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM), via Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (ESUDPAM), publicou edital, no último dia 24/07, com a abertura das incrições para o programa de Residência Jurídica, com bolsa-auxílio no valor de R$ 2.317.33.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 07 de agosto, por meio do endereço eletrônico https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTy09jB2LGdkghlwo14y6Q8rbQ8teGeFhMixJZDB32pctBHA/viewform. O candidatos devem enviar no prazo de inscrição, a ficha preenchida e assinada, os documentos, a redação manuscrita legível e digitalizada em PDF e os títulos para o link: https://forms.gle/QiFviDPLebVPgAzMA.

Serão ofertadas 07 vagas e formação de cadastro de reserva. O candidato poderá permanecer no programa por até 20 meses, com atividades teóricas e práticas, que devem ocorrer das 08h às 14h, de segunda a sexta-feira.

Para participar do seletivo, os cadidatos devem ser bacharéis em Direito, em qualquer instituição reconhecida pelo MEC, com comprovação via diploma ou declaração de conclusão de curso.

Serão reservadas 10% das vagas para pessoas com deficiência, 30% para as pessoas que se auto-declararem negras (pretas ou pardas), indígenas e quilombolas.

Para mais informações sobre o processo seletivo o candidato deverá entrar em contato na ESUDPAM ou através do email [email protected].

O programa de Residência Jurídica será voltado para a realização de atendimentos nas salas do Núcelo de Atendimento Prisional, Núcleo Criminal e nas unidades prisionais do Centro de Recebimento e Triagem (CRT), Complexo Penitenciário Anísio Jobim (COMPAJ) e do Centro de Detenção Feminino (CDF), com vista a execução do proketo Assistência Legal e Virtual, celebrado pela União, por intermédio do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), e pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

Veja o edital