Decretada preventiva para homem que rompeu sua tornozeleira para cometer novo crime

Em audiência de custódia realizada neste mês (9/01), no fórum da comarca de São Lourenço do Oeste, um homem de 19 anos teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. A polícia prendeu o rapaz após ele invadir uma residência naquele município. Para tanto, rompeu a tornozeleira eletrônica que usava por crime anterior.

O equipamento foi encontrado em terreno baldio, próximo à casa invadida pelo homem e um adolescente, de 17 anos, que foi apreendido. A dupla agrediu os moradores, danificou o carro que estava na garagem, cortou a mangueira do botijão de gás e ameaçou atear fogo na residência. A ação teria sido uma vingança por acreditar que o vizinho acionou a polícia para reclamar do som alto do carro que o agressor utilizava.

No momento da prisão, ao consultar o sistema interno, a polícia descobriu que o homem deveria estar com tornozeleira eletrônica. Em 10 de dezembro de 2023, ele foi flagrado com um carro furtado, o que gerou a medida cautelar de uso do equipamento para responder ao processo em liberdade. Agora, como o equipamento se mostrou insuficiente, a magistrada plantonista decretou a prisão preventiva. Com isso, o acusado permanecerá no presídio até julgamento do novo crime.