Concurseiro: prazo para inscrições do concurso do TRT-11 encerra nesta segunda-feira (27)

Termina amanhã, 27 de novembro de 2023, o prazo para inscrição do concurso do Tribunal Regional do Trabalho – TRT-11 (AM/RR). O edital oferece vagas para Analista Judiciário e Técnico Judiciário.

As inscrições devem ser realizadas através do site da banca organizadora, pelo endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br. O edital do concurso prevê 20 % das vagas para candidatos negros, 5% para candidatos com deficiência e 3% para candidato indígena.

As provas serão realizadas no dia 4 de fevereiro de 2024, nas cidades de Manaus (AM) e em Boa Vista (RR). Pela manhã serão realizadas as provas para cargos de Técnico Judiciário, e no horário da tarde serão aplicadas as provas para cargos de Analista Judiciário.

Confira o Edital