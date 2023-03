Comissão de Ética investigará Ministro de Lula e ex-assessores no caso ‘Joias de Michelle’

Nesta terça feira, 28 de março, a Comissão de Ética Pública da Presidência da República deu início oficialmente à investigações que miram a conduta do ministro das Comunicações do governo, Juscelino Filho, bem como uma segunda apuração dos fatos ligados às joias de Michelle, à respeito do presente que uma comitiva do governo anterior, o de Jair Bolsonaro, teria trazido ao Brasil.

O Colegiado da Comissão de Ética do Palácio do Planalto se reúne uma vez por mês para julgar processos éticos de servidores do alto escalão do governo. Em relação ao Ministro Juscelino Filho, a Comissão de Ética vai analisar o uso de diários e voos da FAB para participar de leilões de cavalos de raça. O ministro teria viajado para São Paulo, neste ano, no mês de janeiro, e com finalidade particular, participou de eventos equestres.

O Colegiado também abriu investigação para apurar, dentro de sua alçada, sobre o caso das joias trazidas por uma comitiva do governo Jair Bolsonaro, em outubro de 2021.

A Comissão de Ética Pública (CEP), criada pelo Decreto de 26 de maio de 1999, atua como instância consultiva do Presidente da República e Ministros de Estado em matéria de ética pública e é responsável por administrar a aplicação do Código de Conduta da Alta Administração Federal – CCAAF.

