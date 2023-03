Bolsonaro será presidente de honra do PL e somará renda de mais de R$ 86 mil

O ex-presidente Jair Bolsonaro, após o retorno dos Estados Unidos da América, atuará como presidente de honra do Partido Liberal, o que lhe renderá a remuneração de R$ 39,2 mil. Este valor pode ser somado a mais duas aposentadorias das quais desfruta, a de militar e a de deputado federal, o que proporcionará ao ex-presidente um valor total de R$ 86 mil.

Bolsonaro despachará de um escritório em Brasília, ao lado da sede do PL. Essa função será assumida formalmente, com a ocorrência de todos os protocolos, presença da imprensa e outros atos decorrentes do evento a ser programada pela cúpula do partido.

Bolsonaro deverá receber as homenagens que o cargo de ex-presidente lhe possibilita por ter sido Chefe de Estado. Para o ato são esperados parlamentares e ex-ministros da presidência 2018/2022. Bolsonaro terá direito, após as formalidades, a montar uma equipe, e a formação de um grupo onde o PL espera discutir os destinos do Brasil.

Michelle Bolsonaro, a mulher do ex-presidente, despachará ao lado da sala reservada ao marido com o status de presidente do PL Mulher. Para tanto, Michelle receberá da sigla partidária cerca de R$ 33 mil.