Bolsonaristas firmam pauta unificada de pretensões golpistas contra Lula

O movimento Bolsonarista que retorna a Brasília com maior ímpeto neste domingo em Brasília tem seu relato pelas redes sociais e pelo setor de inteligência do Governo Luiz Inácio Lula da Silva. Os grupos alegam que não pretendem praticar atos de vandalismo, mas clamam pela intervenção militar e enfrentamento ao governo. O movimento tem uma ‘pauta unificada’ e propósitos golpistas.

Veja trecho de informações apuradas desses movimentos quanto às trocas de mensagens de grupos: “O que deve ser nosso Movimento daqui pra frente? Desobediência Civil; Qual o nosso objetivo imediato? Limpeza dos 3 Poderes; Quais os nossos objetivos finais? Impedir a implantação do Comunismo ou Socialismo no Brasil e erradicar a Corrupção.

Além disso: “Qual a nossa exigência? Intervenção imediata das Forças Armadas; Quais as nossas ações? Ocupar a Praça e as Edificações dos Três Poderes, bloquear todas as refinarias, paralisar o transporte rodoviário, paralisar as atividades industriais, comerciais e agropecuárias e suspender todos os pagamentos de impostos”, firmam as mensagens.