Audiência para decidir se acusados pela morte de Bruno e Dom irão a júri inicia hoje

Os acusados de envolvimento no assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira, devem ser ouvidos em audiência de instrução e julgamento, que inicia nesta segunda-feira (20) e seguirá até quarta-feira (22), em Tabatinga, no Amazonas. A audiência irá verificar se provas colhidas durante as investigações são suficientes para os acusados serem julgados pelo Tribunal do Júri.

Ao total, serão ouvidas 15 testemunhas. Os acusados, Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como “Pelato, Oseney Costa de Oliveira, conhecido como “Dos Dantos” e Jeferson da Silva Lima, conhecido como “Pelado da Dinha”, que se encontram presos em penitenciárias federais, devem prestar os depoimentos por videoconferência.

Bruno e Dom desapareceram no Vale do Javari – maior reserva indígena do Brasil, e foram vistos pela última vez no dia 5 de junho de 2022, em uma embarcação pela comunidade de São Rafael. Os restos mortais dos indigenistas foram encontrados somente dez dias depois.

De acordo com o laudo pericial, Bruno foi alvejado com um disparo na cabeça e dois no tórax. Dom foi atingido uma vez no tórax. Após os tiros, foram esquartejados, queimados e enterrados.

Além dos acusados, a Polícia Federal indicou Rubén Dario da Silva Villa – o “Colômbia”, como mandante do assassinato. Após o pagamento de fiança, a justiça Federal decretou novamente a prisão de “Colômbia”, que segue preso desde dezembro de 2022, por ter descumprido condições da liberdade provisória.