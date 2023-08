Agosto Lilás. Um não à Violência Doméstica tem campanha deflagrada no Amazonas

A promoção de debates e de eventos sobre as políticas públicas de atenção integral à mulher, bem como o apoio às atividades organizadas e desenvolvidas pela sociedade com o intuito de prevenir, combater e enfrentar os diferentes tipos de violência contra essa parcela da população, é o que determina o moderno sistema de proteção às vítimas de violência. No Amazonas, a campanha foi lançada, com iniciativa da Administração da Sejusc.

‘Neste mês, as atividades estão intensificadas, com abordagens pelas equipes da Sejusc nos pontos turísticos da cidade, além de bares, hotéis, motéis e centros comerciais.

No dia 7 de agosto, acontece a abertura oficial da campanha “Agosto Lilás” e o evento que marca o 17º Aniversário da Lei Maria da Penha, com a entrega da revitalização do Sapem Centro-Sul, Parque Dez, na zona centro-sul de Manaus.

No dia 8 de agosto, o Teatro Amazonas será iluminado com as cores da campanha, para chamar a atenção da população para a causa. O município de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus) recebe as atividades do Agosto Lilás no dia 16, com o “Cream em Movimento”.

No dia 24, inicia a operação Shamar, que visa combater toda e qualquer forma de violência doméstica e familiar contra a mulher, principalmente o crime de feminicídio, através de ações integradas em parceria com a rede estadual de enfrentamento à violência contra a mulher.

Na operação, que segue até 14 de setembro, a Sejusc atua integrada com as secretarias de Assistência Social (Seas), de Segurança de Pública (SSP-AM), a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e órgãos do judiciário, como o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) e Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM).

No dia 30, as equipes da Sejusc terão uma formação sobre os mecanismos e equipamentos de enfrentamento à violência baseada em gênero no Amazonas’, com informações do Site Agência Amazonas de Notícias.

A campanha é obrigatória. Durante todo o mês de agosto, os entes federados (União, estados, municípios e o DF) devem implementar iniciativas de esclarecimento e de conscientização sobre as diferentes formas de violência contra a mulher, no sentido de orientar e de difundir as medidas que podem ser adotadas, judicial e administrativamente, assim como ações para informar sobre os órgãos e as entidades envolvidas, as redes de suporte disponíveis, os canais para denúncia e os instrumentos de proteção às vítimas.