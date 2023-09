Advogado pede a Moraes que se declare suspeito para julgar atos de 8 de janeiro

O Desembargador aposentado, hoje advogado Sebastião Coelho da Silva, que defende um acusado por práticas de atos antidemocráticos, no STF, ficou cara a cara com o Ministro Alexandre de Moraes, no primeiro julgamento de um réu por ataques do 8 de janeiro, e afirmou em audiência que Moraes é suspeito para julgar a causa. O cliente do advogado é acusado pelo Procuradoria da Repúbica de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano quaificado e grave ameaça, com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União.

O Desembargador aposentado, anteriormente, havia se manifestado contra o Ministro, e chegou a dizer que Moraes, desde seu discurso de posse no TSE, em 2022, pretendeu inflamar o país. Para o atual advogado, Moraes não deveria julgar o caso, porque estaria impedido de participar do julgamento por falta de imparcialidade, além de que a atuação de Moraes no caso é suspeita.

“A defesa entende que Vossa Excelência é suspeito para julgar esse caso e Vossa Excelência pode fazê-lo a qualquer momento, porque a suspeição é de foro íntimo”, afirmou o advogado Coelho da Silva. Coelho reiterou o apelou, ao final de sua fala na audiência. O cliente do causídico foi preso em flagrante delito dentro do Congresso por atos do dia 08 de janeiro.