TRT11: PJe ficará indisponível no dia 15 de março

O Processo Judicial Eletrônico (PJe) ficará indisponível no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) na próxima quarta-feira (15/3), a partir das 15h. O objetivo é instalar a versão 1.12.2 do Codex, conforme disponibilização ressaltada no JIRA PJE-13474, com prioridade alta. O tempo estimado para conclusão do serviço é de 60 minutos, podendo ser restabelecido antes do previsto.

A interrupção foi autorizada pelo presidente do TRT-11, desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva, que deferiu a solicitação da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações (Setic) com anuência do Comitê Gestor do Sistema PJe, conforme documento que tramita no e-SAP sob o n. 3163/2023. Todos os serviços ligados ao PJe em 1º e 2º graus ficarão indisponíveis. A Resolução Administrativa 273/2019, que regulamenta o plantão judiciário no âmbito do TRT-11, dispõe sobre a indisponibilidade do sistema.

Com informações do TRT-11