Tomada de poder repelida por Flávio Dino inflama extremistas que gritam pela volta de Bolsonaro

O Ministro da Justiça do Governo Lula, Flávio Dino, havia dito hoje que ‘a tomada de poder’ somente com as próximas eleições em 2026, ao tempo em que firmou a pretensão de que o uso das forças de segurança pública em Brasília, com a chegada de manifestantes Bolsonaristas não fosse necessária. Porém, a situação está se tornando complexa.

Manifestantes Bolsonaristas não se intimidaram com a sinalização do uso da força de segurança. Agora, Brasília é tomada pelos manifestantes extremistas que gritam pela volta de Jair Bolsonaro à presidência da República.

A convocação dos extremistas, realizada por grupos de apoiadores do ex-presidente está indo além dos discursos de ódio e da presença fixa em frente ao Quartel do Comando Militar de Brasília.

Os extremistas caminharam a pé do Quartel General do Exército e foram até o Congresso Nacional. Faixas foram utilizadas com pedidos de ‘Lula na cadeia’, ‘intervenção militar’ e ‘Bolsonaro presidente’.

A Polícia disparou gás de pimenta contra os invasores. Sem sucesso. Congresso, STF e Palácio do Planalto estão sob o domínio dos invasores.