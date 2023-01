Brasília em pânico com invasão do Congresso, Supremo e Planalto por Bolsonaristas radicais

Extremistas apoiadores de Bolsonaro invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, há poucos minutos deste domingo, dia 8 de janeiro. Bolsonaristas pedem a intervenção das Forças Armadas e a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Há invasões de prédios públicos, com vândalos cometendo depredações por todos os lugares que passam.

Barreiras Policiais foram ultrapassadas, alambrados foram arrancados e os extremistas não se intimidaram com as bombas de gás que foram usadas pela polícia ostensiva que protegia a região.

O Congresso Nacional está sendo ocupado. Os manifestantes pregam a ruptura constitucional. Desta forma, subiram a rampa e entraram no salão negro. Outra parte do grupo de invasores seguiu para o STF. Há total depredação de bens públicos na Suprema Corte e nas demais instituições.