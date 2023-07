TCE-AM promove 1º Fórum de Discussões sobre Programas de Preparação para a Aposentadoria

Para estimular o debate sobre a importância de um planejamento prévio do poder público ao momento de aposentadoria dos servidores públicos, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realiza, das 14h às 17h do dia 19, e das 8h às 17h do dia 20 de julho, o 1º Fórum de Discussões sobre Programas de Preparação para a Aposentadoria.

As inscrições para o evento podem ser feitas por meio do site da Escola de Contas Públicas (ECP), pelo endereço virtual http://ecpvirtual.tce.am.gov.br/ead/, com carga horária de 12 horas.

“A aposentadoria é um momento de suma importância para cada trabalhador. Acreditamos que investir em um preparo é fundamental para garantir uma transição adequada e uma nova história de vida para os servidores aposentados. Nisso o TCE pode se orgulhar em ser pioneiro, já que criamos um programa voltado aos servidores no processo de aposentadoria que serviu inclusive como referência em todo o Amazonas”, disse o conselheiro-presidente Érico Desterro, ao destacar o Programa de Preparo para Aposentadoria – Eterno Aprendiz.

Gratuito e aberto ao público, o encontro será realizado no auditório da Corte de Contas, com palestra magna ‘Aposentadoria e qualidade de vida: os desafios e oportunidades’, da professora doutora em saúde da mulher e da criança pela Fiocruz, Denise Gutierrez.

O objetivo é criar um espaço de discussão voltado para programas de educação continuada destinados a servidores em processo de aposentadoria.

Entre os objetivos específicos estão abordar os aspectos humanos e de gestão nesse processo, promover o pensamento crítico e reflexivo sobre os desafios enfrentados pelos servidores nessa transição, atuar como facilitador nos processos de mudanças organizacionais e identificar estratégias para garantir a qualidade de vida durante a aposentadoria.

Conforme a chefe do Departamento de Gestão de Pessoas (Degesp/TCE-AM), Merisa Mendes, a metodologia adotada será a aprendizagem baseada em problemas.

“Essa é uma das metodologias ativas mais difundidas, que promove a participação ativa dos envolvidos. O fórum contará com a presença de parceiros da administração pública federal, estadual, municipal e dos demais poderes, e será uma oportunidade para compartilhar conhecimentos, discutir paradigmas, conceitos e estratégias, visando à efetividade desses programas de preparação para a aposentadoria”, destacou.

“Todos os esforços são direcionados para a melhoria das políticas e interações de gestão de recursos humanos, visando proporcionar uma transição mais tranquila e bem-sucedida para os servidores que estão se aposentando”, concluiu a chefe do Degesp.

Com informações do TCE-AM